Warum das Konzept "Zeit gegen entlohnte Arbeit" veraltet ist

Mehr Flexibilisierung

Die Pandemie brachte neue Formen der Flexibilisierung von Arbeit. Laut einer Studie von Deloitte mit Fokus auf Büroarbeit gaben im Vorjahr 82 Prozent der 600 befragten österreichischen Unternehmensvertreter an, dass ein großer Teil der Belegschaft gelegentlich oder regelmäßig im Homeoffice arbeitet - für Michael Bartz von der IMC Fachhochschule (FH) Krems "ein echter Quantensprung".

Flexibilisierung meine mehr als das Arbeiten von daheim, sagt Politikwissenschafterin Barbara Prainsack von der Universität Wien. Dabei sei eine weiter gedachte Flexibilisierung von Arbeit, etwa im Sinne von mehr Selbstbestimmung durch den Arbeitnehmer oder das Einbeziehen in das Setzen von unternehmerischen Zielen, für viele ein wichtiges Element, u.a., um von Unternehmensseite im Werben um Arbeitskräfte attraktiv zu sein. Diese Maßnahmen seien auch z. B. in Care- und Pflegeberufen diskutier- und umsetzbar, so Prainsack.