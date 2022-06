Warum das Geld bei der Jobssuche nicht mehr das Wichtigste ist

„Der Arbeitsmarkt hat sich komplett gedreht“, so beschreibt Christoph Lehr, Leiter der Personalabteilung der Flughafen Wien AG, die Situation nach der Covid-Pandemie. „Vor der Pandemie hat sich zwar bereits eine Veränderung abgezeichnet. Dieser Trend wurde von der Krise aber noch beschleunigt“. Die größte Veränderung: Bewerberinnen und Bewerber suchen sich nun die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber aus. Das frühere Recruiting-Verständnis, in dem das Unternehmen „die besten Bewerber für sich aussucht“, sei nun nicht mehr die Norm. Die Suche nach neuen Arbeitskräften gestaltet sich somit entsprechend schwierig. Jobmessen können hierbei als Vermittler zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer dienen. Am 24. und 25. September findet die Jobmesse Austria in Wien statt und die Flughafen Wien AG ist eines der vielen Aussteller.

Fachkräfte gesucht

Als einen Grund für die Fachkräftesuche nennt Lehr die aktuelle Verkehrsentwicklung: „Nach zwei pandemiebedingten Krisenjahren zieht das Passagieraufkommen wieder an – daher brauchen wir gerade in den passagiernahen Bereichen wieder Personal“. Gesucht werden Mitarbeitende für die Sicherheitskontrolle und bei der Passagier- und Gepäcksabfertigung. Ausgebildete Fachkräfte werden besonders im IT-Bereich gebraucht. Lehr zufolge sei das Alter hierbei nicht entscheidend: „Wichtig sind vor allem einschlägige Berufserfahrung und das Interesse, in einem dynamischen Umfeld zu arbeiten.“

Die Social-Media-Sprache

Es sei ein Wettbewerb um die besten Talente, bei dem es nicht mehr nur um Entlohnung gehe. Personalchef Lehr meint, dass Themenbereiche wie etwa die Identifikation mit dem Unternehmen, Vereinbarung von Familie und Beruf und neue Arbeitszeitmodelle einen immer größeren Stellenwert bei den Arbeitnehmern einnehmen. Dementsprechend wird auch der Zugang des Recruitings angepasst: „Wir wollen unsere Bewerberinnen und Bewerber direkt erreichen, mit ihrer Sprache, ihren Vorstellungen und Codes.“ Themen wie Social Media rücken da stärker in den Vordergrund. So wird bei der Suche nach Lehrlingen zum Beispiel auch auf TikTok gesetzt.