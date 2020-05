Warte nicht, handle

Aktuell verzeichnet das AMS österreichweit 5600 freie Handels-Stellen. Die begehrtesten Jobs: Customer Relationship Management, Elektro und Elektronikverkäufer und Lebensmittelverkäufer. „Wir entwickeln laufend neue Berufsbilder, zunehmend rücken die Softskills bei der Qualifikation der Mitarbeiter in den Vordergrund“, so Lorentschitsch. Die Anforderungen an Lehrlinge, Akademiker oder Quereinstieger: Sie müssen serviceorientiert denken, verkäuferisches Talent beweisen, Durchsetzungsvermögen haben und – heute fast selbstverständlich – eBusiness-Kenntnisse besitzen. „Bei Berufseinsteigern wird zwar auf die Schulnoten geschaut, es zählt aber das Gesamtbild. Der Handel lebt von Persönlichkeiten – schräge Lebensläufe sind gut“, so die Obfrau.

Zudem ortet sie großes Potenzial bei Menschen mit Migrationshintergrund. „Besonders im Außenhandel oder Einkauf, wo viel gereist wird, sind fremdsprachige Mitarbeiter sehr begehrt.“

Der Handel ist Österreichs zweitgrößter Arbeitgeber, rund 15 Prozent aller Lehrlinge lernen hier. 2014 startet die erste Berufsakademie für den Handel, in der, basierend auf einer abgeschlossenen Lehre und drei Jahren Praxis, der akademische Abschluss MSc erlangt werden kann. Für Jugendliche und Quereinsteiger könnte jetzt also der richtige Zeitpunkt sein, es den Vorarlberger Rappern gleich zu tun, wenn sie singen: „Ich warte nicht. Ich handel.“