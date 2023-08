Vorsicht beim Einkaufen: Netflix-Doku warnt vor Lebensmitteln

Eine weitere Zahl, die gleich zu Beginn des Films in Erinnerung bleibt: Laut CDC (Centers for Disease Control and Prevention) erkranken in den Vereinigten Staaten jedes Jahr 48 Millionen Menschen an Lebensmittelinfektionen. So erzählt der der Anwalt für Lebensmittelsicherheit, Bill Marler in einem Interview von Brianne Kiner, einem Mädchen, dass durch eine Lebensmittelinfektion über Monate im Krankenhaus lag: „Zu dem Zeitpunkt war sie schon viereinhalb oder fünf Monate im Krankenhaus. Sie war an so vielen Kabeln und Geräten angeschlossen und war so verletzlich."

All das nur weil Brianna "einen verdammten Hamburger gegessen hat.“ Marler spricht hier vom „Jack in the Box“-Skandal: Die Burger des Restaurants verursachten 1993 in den USA einen E. coli-Infektions-Ausbruch. Vier Kinder sind an der Infektion gestorben und über 170 weitere leiden zum Teil heute noch unter den Konsequenzen der Infektion.

Zusammenfassend hinterlässt „Vergiftet“ selbst für Zuschauer außerhalb der USA ein mulmiges Gefühl, besonders nach den jüngsten Meldungen zu Salmonellenvergiftungen in Österreich.