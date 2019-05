Vom Kaffeekochen zur Fixanstellung?

Laut Studierendensozialerhebung sind es während des Studiums mit 44 Prozent jedoch deutlich mehr. Gerade in den Bereichen Kultur, Kunst, PR, Medien und Marketing, unter die auch das Praktikum des Tirolers fällt, gelten neben dem Gesundheits- und Sozialbereich, Praktika heute als kaum entbehrlich. Verpflichtend vorgeschrieben sind sie außerdem in allen FH-Studiengängen und bei ungefähr einem Drittel aller Studienrichtungen an den Universitäten, insbesondere in den Geistes- und Sozialwissenschaften.

Arbeitgeber legen Wert auf Berufskenntnisse

Doch Veronika Bohrn Mena von der Gewerkschaft für Privatangestellte erklärt, dass Praktika heutzutage generell wichtig sind, um am Arbeitsmarkt Fuß fassen zu können: „Viele Unternehmen wollen heute in Wirklichkeit die Eier legende Wollmilchsau, die am besten Berufserfahrung und auch Berufskenntnisse schon mitbringt und das geht meistens nur über Praktika und leider sehr oft über unbezahlte Praktika.“

Unbezahlt ist Benedikts Praktikum nicht, rund 1.000 Euro bekommt er im Monat, während des zweiwöchigen Forums, bei dem er sich selbst in Alpbach aufhalten wird, sogar das Doppelte. Somit verdient er mehr als der Großteil der Praktikanten in Österreich, laut Erhebung der Statistik Austria sind rund zwei Drittel der österreichischen Praktikumsstellen gar nicht oder nur geringfügig bezahlt.

Für Praktikum Gerichtsjahr unterbrochen

Dennoch ist das Geld nicht seine Motivation, wie Benedikt klar zu verstehen gibt: „Veranstaltungen zu organisieren hat mich immer schon interessiert und ich fand auch Politik immer spannend. Ich habe das Praktikum als gute Möglichkeit gesehen, einen anderen Einblick in die Materie zu bekommen.“

Um heute hochkarätige Politik- und Rechtsgespräche organisieren zu können, unterbrach der 23-Jährige sogar sein zuvor begonnenes Gerichtsjahr. In seinem Praktikum hat er jetzt, wie er es sagt: „Die Chance etwas Neues zu lernen und einen Mehrwert ins weitere Berufsleben mitzunehmen.“

Viele junge Menschen hoffen durch ein Praktikum auch Fuß im Unternehmen zu fassen und Kontakte zu knüpfen, glaubt Veronika Bohrn Mena.