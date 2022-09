Business Event vie-mobility: Wie Unternehmen grüner handeln wollen

Der Klimawandel bleibt ein großes Thema in fast allen Lebensbereichen. Die Herausforderungen, die damit einhergehen und was Unternehmen zu einer Verbesserung beitragen können, standen im vie-mobility spezial im Vordergrund. Einen wichtigen Schritt, wie im Gespräch zwischen vie-mobility Veranstalter Ralph Vallon und Departmentsleiterin der FH St. Pölten, Andrea Kdolsky deutlich hervorkam, sei die Bildung. Das Thema Klimawandel müsse an Schulen und Universitäten eine besondere Berücksichtigung finden.

Besprochen wurden auch mögliche Maßnahmen in verschiedenen Branchen, wie der stärkere Einsatz von E-Fahrzeugen und eine bessere Ladeinfrastruktur, um einen Beitrag zur CO2-Reduktion zu leisten.

Davor Sertic, Transportunternehmer und Spartenobmann der Wiener Wirtschaftskammer, brachte den neuen Vienna Green Economy Report mit, der auf über 200 Seiten in den Bereichen Verkehr, Kreislaufwirtschaft, Energie und Immobilien die notwendigen Veränderungen darstellt.

Ein weiterer Gast war der Schweizer Umweltaktivist, Louis Palmer. Mit seinem solarbetriebenen „Tiny House“ befindet er sich auf einer Weltreise und machte zuletzt auch am Hof in der Wiener Innenstadt Halt. Seit Mai ist der Umweltaktivist mit seinem Projekt "Solar Butterfly" in Europa unterwegs. Das "Tiny House" hat Solarpanele, die man wie Schmetterlingsflügel ausklappen kann. Mit Hilfe dieser Panele kann er pro Tag bis zu 200 Kilometer zurücklegen.

Sein Ziel ist es neue Ideen für den Klimaschutz zu sammeln und auf seiner Tour auch Lösungen zu präsentieren. Bis zum

17. September bleibt Louis Palmer in Österreich. Die nächste Station ist in Slowenien. Nach seinem Europa-Tour Ende im November geht es im Frühjahr 2023 weiter in die USA.

Im Anschluss an die Diskussion war eine Club Cuvée Weinverkostung mit Weingütern aus dem Friaul - Sturm, Luisa, Collavini - und Weinen aus dem Kamptal von Sax angesagt, dabei waren unter anderem WU-Professor Sebastian Kummer, PMC-Geschäftsführer Andreas Martin, Christian Pesau, Geschäftsführer der Arbeitskreis der Automobilimporteure, Gastronom Ossi Schellmann, Robert Judtmann, Geschäftsführer R&J and Unique, Silvia Fleischhacker, Spartengeschäftsführerin WKW, Markus Pohanka, Abteilungsleiter Communications & Public Affairs Austrocontrol, Strafverteidiger, Manfred Ainedter, Herber Rieser von cafe+co, Mario Rohracher, Generalsekretär GSV, Dominik Tengg CEO von Smart Technologies, Gerhard Schlögl, Hermes Forum, Stefan Lechner, Prokurist Kurier, Markus Bachmann, Sonor Wines und Raphaela Vallon-Sattler, Vallon-Relations.