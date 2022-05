„Verliebt, verlobt, verplant“: Eine Hochzeitsplanerin erzählt

2005 gründete Susanne Hummel ihr Unternehmen „Die HochzeitsHummel“. Sie bildet zusammen mit ihrer Kollegin, Hochzeitsplanerinnen am Berufsförderungsinstitut (BFI) aus und entwickelte einen online Kurs am IFWP (Institute for Wedding Professionals): „Ich möchte den jungen Planerinnen einen guten Einstieg in den neuen Beruf bieten.“

Außerdem ist Hummel die Initiatorin und Organisatorin der jährlichen „Austrian Wedding Awards“ den „Oscars der Hochzeitsbranche“.