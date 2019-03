Verkaufsstrategie: Kunde ist nicht Kundin

Vereinfacht gesagt, könne man die Unterschiede im Businessalltag so auf den Punkt bringen: „Männer kommunizieren meist vertikal: Es geht um Rang und Revier, um Hierarchien und Durchsetzungsfähigkeit. Sobald die Rangordnung geregelt ist, entspannt sich das System und ist funktions- bzw. arbeitsfähig.“ Auf den Forschungsbereich der „Kulturdimensionen“ übertragen, entspricht vertikale (tendenziell männliche) Kommunikation den Low context Kulturen: Direkte Kommunikation steht im Vordergrund. Fakten werden auf den Tisch gelegt, Probleme konkret angesprochen – typisch in skandinavischen Ländern, in Deutschland und den USA. „Frauen hingegen kommunizieren meist horizontal – es geht um Beziehung und Befindlichkeit“, fasst Kommunikationstrainerin Krebs zusammen. „Auf Informationsaustausch, gegenseitige Gesichtswahrung, Teamgeist und Höflichkeit wird großer Wert gelegt. Das entspricht der Haltung in High-Context-Kulturen: Direkte verbale Kommunikation gilt hier als Zeichen von Arroganz, Überheblichkeit und Respektlosigkeit.