Verhaltensunterschiede: Wie Männer und Frauen mit Geld umgehen

Das Geschlecht beeinflusst unser ökonomisches Verhalten, das war jedenfalls bisher die Annahme in der Forschung. So seien Männer etwa risikofreudiger und Frauen uneigennütziger mit ihrem Geld. Aber wie stark ist dieser Zusammenhang wirklich? Diese Frage stellt sich die neue Verhaltensökonomie-Studie „On the robustness of gender differences in economic behavior“.

Analysiert wurde das Verhalten von Männern und Frauen (darunter auch Transpersonen) in Sachen Geld. Das Forschungsteam prüfte konkret, welche Rolle (wenn überhaupt) Geschlecht bei wirtschaftlichen Entscheidungen spielt oder wie es das wirtschaftliche Verhalten beeinflusst. Dabei wurde erstmals sowohl das biologische Geschlecht als auch die Geschlechteridentität in Betracht gezogen.

Das Ergebnis: Das Geschlecht sei für das wirtschaftliche Verhalten nicht so entscheidend wie angenommen. Somit mache auch die Geschlechteridentität und das biologische Geschlecht bei ökonomischen Entscheidungen keinen entscheidenden Unterschied.

Den Grund für das doch eher überraschende Ergebnis sehen die Forscher in der besseren Aufklärung beim Thema "Gleichstellung der Geschlechter".

Veröffentlicht wurde die Studie der Universität Regensburg und der University of Exeter Business School in der Fachzeitschrift „Nature: Scientific Reports“.