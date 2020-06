Ups, wie peinlich!

Meeting mit einem Geschäftspartner, seit zwei Wochen ist der Termin fix, man will das Projekt "Sandgrube" besprechen. Nach wenigen Minuten ist klar: Das Gegenüber hat von der Materie keine Ahnung, jede Frage wird mit einem "das muss ich nachliefern" oder "da muss ich erst nachfragen" quittiert. So kommt man nicht weiter, so wird das nix. Was tun?

Die Lösung Die Unzulänglichkeit kann man dem Geschäftspartner nur schwer an den Kopf werfen, man braucht ihn, will (muss) mit ihm Geschäfte machen. Also bemüht man die Diplomatie: "Belassen wir es für heute einmal und Sie klären die offenen Punkte bitte ab." Man vertagt sich auf eine weitere eMail- und Telefonkoordination. So vergeudet man jetzt nicht länger Zeit und bringt das Projekt hoffentlich trotzdem schnell in die Gänge.