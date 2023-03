Unternehmen trauen Frauen in Führungsrollen weniger zu als Männern

Zu langsame Entwicklung

BCG analysiert jährlich die 50 größten börsennotierten Unternehmen Österreichs und erstellt ein Unternehmensranking, das auf Parität und Vergütung in Vorstand und Aufsichtsrat basiert.

Die Führungsgremien werden demnach zunehmend weiblicher. Frauen sind heute in gut einem Drittel der österreichischen Vorstände vertreten – das ist doppelt so häufig wie noch 2018.

Dennoch geht es nur zäh voran: Der Zuwachs an Vorständen, in denen mindestens eine Position von einer Frau besetzt ist, hat sich seit 2020 von zuvor sechs auf vier Prozentpunkte pro Jahr verlangsamt.

Mit durchschnittlich 29 Prozent stagniert zudem der Frauenanteil in den Aufsichtsräten knapp unter der gesetzlich vorgeschriebenen Quote.



Bei den Neubesetzungen kamen in diesem Jahr fünfmal häufiger Männer als Frauen zum Zug. Zwischen der Bezahlung von Frauen und Männern in leitenden Positionen herrscht nach wie vor eine Lücke von 28 Prozentpunkten.

Bislang gibt es auch nur vier weibliche Vorstandsvorsitzende gegenüber 46 Männern. In den Aufsichtsräten ist die Geschlechterdiversität etwas größer: Hier sind es zehn weibliche Vorsitzende gegenüber 39 Männern.

Spitzenreiter in Sachen Gleichstellung

Spitzenreiter des BCG Gender Diversity Index, der in diesem Jahr zum fünften Mal erscheint, ist 2022 die Ottakringer Getränke AG.

Österreichs einziger börsennotierter Getränkekonzern führt den Index mit 86,2 von 100 möglichen Punkten an und ist damit Diversity Champion.

Auf Platz zwei folgt mit 82,5 Punkten der Textilfabrikant Linz Textil Holding AG, der erst 2021 in das Ranking einstieg.

Das Führungstrio im BCG Gender Diversity Index komplettiert der Vorjahressieger, das Pharmaunternehmen Marinomed Biotech, mit 82,1 Punkten.



Entscheidend für das Abschneiden im Index sind der Anteil der Frauen in Vorstand und Aufsichtsrat sowie deren Vergütung im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen.

Wenn man auf den nun fünf Jahre umfassenden Studienzeitraum zurückblickt, konnte nur die Erste Group Bank AG die Vielfalt in den Chefetagen Jahr für Jahr ausbauen. Die Bankengruppe liegt aktuell mit 76 Punkten auf Platz 4.

Die Versicherung Vienna Insurance Group AG ist das Unternehmen, das sich im BCG Gender Diversity Index konstant am besten platzieren konnte: Sie erzielte durchschnittlich 79,4 Punkte pro Jahr und belegte in drei von fünf Jahren einen Top-3-Rang.