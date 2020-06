Universität im Gespräch

Die Uni Wien hat in einer Studie die Erwerbskarriere von rund 31.000 Absolventen zwischen 2003 und 2011 untersucht. In der Regel suchen Absolventen trotz der angespannten Lage am Arbeitsplatz 2,5 Monate nach einem Job. 26 Prozent steigen unmittelbar nach Abschluss in den Beruf ein, wobei in dieser Gruppe acht von zehn schon während des Studiums gearbeitet haben. Nach einem knappen halben Jahr haben 75 Prozent einen Posten gefunden. 25 Prozent haben noch keinen Job in Österreich, weil sie auf das Gerichts- oder Unterrichtsjahr warten, arbeitslos sind oder ihr Doktorat im Ausland absolvieren.

Besonders schnell finden (Wirtschafts-)Informatiker und Meteorologen einen Job (weniger als ein Monat Jobsuche). Nach ein bis zwei Monaten fündig werden laut Studie Statistiker, Mathematiker, Betriebswirtschafter, Historiker sowie Bildung- und Pflegewissenschafter.