Firmen suchen Superstars

„Wir wollen von Studierenden lernen. Wir arbeiten mit ihnen zusammen, weil wir selbst irgendwann vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen. Da brauchen wir gute Ideen von außen“, sagt Christian Nemeth, Bereichsleiter Wholesale, Partnering und Cooperations bei tele.ring und Jury-Mitglied des österreichischen „mobiletycoon“ Strategie-Wettbewerbs.

Aber nicht alleine die Ideen der Studierenden sind interessant, auch die Studierenden selbst. „Wer hier Talent beweist, kann auch rekrutiert werden.“ Für die Teilnehmer sind die Contests ein kurzes, spektakuläres Eintauchen in die Welt, in der sie sich später einmal beweisen können. „Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt. Wir haben sechs Monate lang jede freie Minute am Projekt gearbeitet“, erzählt die Gewinnerin des dritten Platzes 2012 des internationalen L'Oréal-Marketing-Wettbewerbs, Alexandra Nowak von der FH Wien. Anschließend absolvierte sie ein sechsmonatiges Praktikum in der Marketing-Abteilung des Unternehmens.

„Wir machen es natürlich nicht ganz uneigennützig“, sagt Nemeth. Es wäre bei tele.ring Teil des Deals, dass sich aus sehr guten Präsentationen im Bewerb auch echte Kampagnen entwickeln können. Monetär beteiligt sind die Erfinder dann aber nicht. Ein weiterer schöner Effekt für Unternehmen ist auch, dass begeisterte Studierende gute Werbeträger für die eigenen Produkte in ihrer Zielgruppe sind.