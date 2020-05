Uni: Koalition will "Zustände beenden"

Die TU-Wien pfeift aus dem letzten Loch. Rücklagen wurden aufgelöst. Trotzdem betrug das Minus 2010 rund 13,5 Millionen Euro. Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, musste die TU einen Überbrückungskredit aufnehmen und Drittmittel umschichten. Mittelfristig drohe der TU die Zahlungsunfähigkeit, warnte TU-Rektor Peter Skalicky am Freitag.



Skalicky reiht sich in den Reigen derer ein, die dieser Tage vor dem Kollaps der Hochschulen warnen. Vor ihm hatte der Rektor der Uni Wien angekündigt, ganze Studiengänge auflassen zu müssen, sollte es nicht ab 2013 an die 40 Millionen Euro mehr geben. Die Wiener Universität für Bodenkultur wird Masterlehrgänge streichen, die TU-Graz hat via Internet dazu aufgerufen, für sie zu spenden.