Uni Graz erweitert ihr Netzwerk in China

Die Vernetzung in den Rechts- und Politikwissenschaften haben zwei im chinesischen Bildungsministerium unterzeichnete Vereinbarungen im Fokus: Die Rechtswissenschaftliche Fakultät der Uni Graz wird künftig sowohl mit der China University of Political Science and Law in Peking als auch mit der East China University of Political Science and Law in Shanghai enger kooperieren. Beide Partnerschaften haben insbesondere die Mobilität von Studierenden zum Inhalt.