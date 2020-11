Überlebenskampf der Gastro: Wenn der Koch aufs Fahrrad steigt

Natürlich wird man, wie schon im ersten Lockdown, den Gassenverkauf nutzen aber „auch meine Gäste sind in Kurzarbeit. Auch sie haben gerade andere Sorgen als Kuchen zu kaufen.“ Bachmayr-Heyda wird mit ihrer Lehrlingskraft weiterarbeiten. Andere Mitarbeiter aber in Kurzarbeit schicken müssen und in der Strozzigasse nur donnerstags und freitags von 13 bis 17 Uhr den Gassenverkauf öffnen. Sie ist froh, dass sie anstatt eines Winterschanigartens in ein Pop-up-Kuchenverkaufsgeschäft in der Schleifmühlgasse gesetzt hat.

Die Zukunft ist ungewiss.

Wenn die Hilfe nicht schnell kommt, dauere es nicht mehr lange, bis Bachmayr-Heyda Schulden machen wird. "Wenn ich in guten Zeiten schlechtes Geschäft mache, was erwartet mich dann in Schlechten?“, fragt sich die Gastronomin.

Auch für das "Paul und Vitos“ kam der Lockdown zu einem schlechten Zeitpunkt. Das Restaurant am Petersplatz in der Innenstadt hat erst am 8. Oktober eröffnet. Der Besitzer Christian Wukonigg, betreibt auch das „1010“ und das "Café Engländer“ in der Innenstadt. Insgesamt beschäftigt er 45 Mitarbeiter. Was nun mit ihnen passiert, weiß Wukonigg noch nicht. "Wir haben keine Ahnung, wie es weitergeht.“ Auch ob man in den Betrieben einen Liefer- oder Abholservice einrichten werde, ist offen.