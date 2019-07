Über 200 Lehrberufe: Welche wird es in 40 Jahren noch geben?

Karin Langmayr hat schlau kombiniert: Immer mehr Menschen beschäftigen sich mit Ernährung, gleichzeitig ziehen technologischer Fortschritt und Automatisierung an. Dazu kommt: Sie ist in einem Landwirtschaftsbetrieb groß geworden. Eine Lehre als Lebensmitteltechnikerin war also naheliegend.

Seit Februar ist die 21-Jährige ausgelernt und ist danach schnell zur rechten Hand des Schichtführers bei der Firma Spitz aufgestiegen. Vom Labor bis zur Logistik: Langmayr überblickt in ihrem Job das große Ganze. „Das ist ein Zukunftsberuf“, sagt sie. „Mit so einer Lehre sind die Chancen, aufzusteigen, gut.“ Ihr nächster Schritt?„Ins Qualitätsmanagement schnuppern.“