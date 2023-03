TV-Köchin wird erste Obfrau des Kochverbandes Oberösterreich

Beim Österreichischen Kochverband (gegründet 1902) ist sie nun auch als Frauenbeauftragte (Women in VKÖ) tätig. Der VKÖ ist die größte Interessenvertretung und Berufsvereinigung für Köchinnen und Köche des Landes. "Wir hoffen, dass dies noch mehr Frauen ermutigt, im Verband mitzuwirken", sagt Mike P. Pansi, VKÖ-Verbandspräsident Küchenmeister.

Stranzinger fühle sich geehrt, die erste Frau in dieser Position zu sein. Sie will die Sektion weiterhin in der österreichischen Gastronomie etablieren und Mitglieder in ihrem Handwerk unterstützen.