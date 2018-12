Traumjob Brautmode-Verkäuferin: Hartnäckigkeit zahlt sich aus

In der Brautkleid-Zentrale hängen an den Seitenwänden Hunderte weiße, elfenbein- (Ivory) und champagne-farbene Hochzeitskleider in verschiedensten Stilen und Konfektionsgrößen. Gegenüber vier geräumige halbrunde mit Schiebewänden verschließbare Beratungsräume für die jeweilige Braut und ihre bis zu vier Begleiterinnen (Mütter, Schwestern, Freundinnen) und natürlich die jeweilige Fachkraft – alles in einer jeweils wohnzimmerartigen, familiären Atmosphäre.