Top Companies 2023: Die 25 besten Arbeitgeber Österreichs

Top Companies 2023: Infineon Technologies holt sich den ersten Platz

Den ersten Platz sicherte sich Infineon Technologies. Das Unternehmen ist auf die Herstellung von Halbleitern spezialisiert, die zum Beispiel in Mikroprozessoren zum Einsatz kommen. Mit seinen Produkten und Lösungen ist es in der Energie-, Mobilitäts- und Kommunikationsbranche tätig. Heimische Standorte sind in Kärnten, Steiermark, Oberösterreich und Wien angesiedelt.

Auf dem zweiten Platz folgt mit Siemens ebenfalls ein Technologiekonzern und die Plätze drei und vier gehen mit Takeda und Novartis an Unternehmen aus dem Pharmasektor. Insgesamt sind die Branchen, aus denen die gelisteten Unternehmen stammen, breit gefächert.

Das bestplatzierte Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich ist RHI Magnesita auf Platz fünf. Mit KTM, Palfinger und OMV finden sich noch drei weitere österreichische Unternehmen in den Top 10 wieder. Innerhalb der Rangliste zeigt sich gegenüber dem letzten Jahr einige Dynamik, so sind elf Unternehmen neu dazugekommen, während 14 ihren Platz in den Top 25 erhalten konnten.