Töchterle: Hochschulen sollen Sponsoren suchen

Die Unis brauchen mehr Geld. Das weiß Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle. Das bestätigt WIFO-Chef Karl Aiginger mit seiner neuen Studie "Hochschulen 2025: eine Entwicklungsvision" (siehe Bericht rechts). Das wissen die Studierenden jener Studienfächer, in denen es an Ressourcen mangelt.

Im Regierungsziel 2020 ist die notwendige Anhebung der finanziellen Mittel für den tertiären Bildungssektor berücksichtigt: auf zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) soll das Budget steigen, derzeit verwendet man in Österreich 1,4 Prozent des BIP für Hochschulen und Forschung. Karl Aiginger: "Das Ziel von zwei Prozent ist in Zeiten der Budgetkonsolidierung sehr anspruchsvoll. Aber selbst dann wäre Österreich in Europa nicht führend bei der Hochschulfinanzierung". Er argumentiert so: Österreich ist das drittreichste Land Europas (gemessen am BIP), die Hochschulen seien aber nicht einmal Top Fünf. Das müsse sich dringend ändern, weil der Bildungsstandard die Wirtschaftskraft eines Landes massiv beeinflusse. Und weil die Bedeutung der Hochschulen für die Wettbewerbsfähigkeit in den nächsten Jahren noch massiv steigen wird.

Woher das Geld kommen soll? Karlheinz Töchterle und Karl Aiginger sind sich einig, dass auch in Österreich, so wie in anderen Ländern üblich, private Sponsoren und Geld von Absolventen (Alumnis) den Hochschulen aushelfen sollen. "Geld ist wichtig. Die Hochschulmilliarde ist ein guter Beitrag, aber ich weiß auch, dass das zu wenig sein wird", so der Wissenschaftsminister. Er wünscht sich Sponsor-Programme, wie es sie etwa in den USA gibt: Firmen statten einen Hörsaal aus, der dann nach ihnen benannt wird. Oder sie geben Geld für ein Forschungsprojekt. Oder finanzieren ein ganzes Institut.