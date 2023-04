"Tinder" für Erfinder: Die WK Wien startet eine Innovationsbörse

Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien: „Der Wirtschaftsstandort Wien hat die vergangenen, schwierigen Jahre überdurchschnittlich gut bewältigen können. Neben der Vielfalt seiner Unternehmen ist auch deren Innovationskraft dafür entscheidend."

Was genau ist das „Tinder“ für Erfinder und Unternehmen?

Laut der Aussendung der WK Wien sei es eine Plattform, die es in dieser Form in Österreich noch nicht gegeben hat. Man kann sich als Innovationsunterstützer oder als Innovationsanbieter kostenlos auf der Plattform eintragen. Was genau damit gemeint ist?

Innovationsunterstützer seien, wie die WK Wien schreibt, Unternehmen, die sich mit Engineering von Produkten und deren Umsetzung beschäftigten. Also alles von den ersten Prototypen bis zur Serienfertigung. Sie sollten natürlich auch das nötige technische und wirtschaftliche Know-how für innovative Projekte haben.