Teilzeit-Trend: Laut Experten nur ein kurzes, historisches Kapitel

„Das Phänomen Teilzeit? Darauf werden wir in ein paar Jahren zurückblicken und es als längst vergangenes historisches Kapitel einordnen – aus einer Zeit, als wir uns das noch leisten konnten“.

Das ist der nüchterne Befund der Schweizer Ökonomin Claudia Franziska Brühwiler, als sie vergangene Woche, beim KitzSummit, auf die „Teilzeitgesellschaft“ und ihren Fortbestand angesprochen wurde. Brühwiler, Doktorin und Professorin an der Universität St. Gallen, konnte sich ein Schmunzeln bei der Beantwortung dieser Frage nicht verkneifen. Sie signalisierte: Ja, das haben wir in Europa und speziell in Österreich gerade stark, aber das geht vorbei.