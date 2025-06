Globale Themen in Kitzbühel: Von Wirtschaft und Medien bis KI

Die Postleitzahl von Kitzbühel und der Erdradius in Kilometer sind ident: 6370. Kitzbühel war in den vergangenen Tagen zumindest ein temporärer Nabel der Welt. Vorstände und Wissenschafter, Interessensvertreter und Medien, Ärzte und Gründer, Politiker und Buchautoren trafen einander. Der KitzSummit von Kommunikatorin Gabi Spiegelfeld und Unternehmer und Hotelier Christian Harisch fand zum dritten Mal in der Gamsstadt statt – 150 ausgewählte Gäste (siehe rechts) folgten der Einladung zur interaktiven Konferenz.

Europa, wach auf

Tag eins widmete sich der aktuellen geopolitischen Lage und der Position Europas. Den Auftakt machte die Keynote von US-Kenner Michael Werz (American Progress), gefolgt von Diskussionen mit Unternehmer und Investor Manfred Knof, dem ehemaligen Minister und zukünftigen Gouverneur der Österreichischen Nationalbank Martin Kocher, Claudia Franziska Brühwiler vom St. Gallen Collegium, Susanne Weigelin-Schwiedrzik von der Universität Wien und Patrick Deneen (US-Politikwissenschafter).

Die zentralen Botschaften der Diskussionen: Europa, wach auf. Es gebe eine Krise der liberalen Demokratien (vor allem in den USA), eine Renaissance des Autoritären und damit einen Aufschwung der illiberalen Gesellschaft. Der Amerikaner Patrick Deneen geht dabei noch einen Schritt weiter und bezeichnet die aktuelle Phase schon als „postliberal“. Susanne Weigelin-Schwiedrzik sieht die Weltmächte USA, China und Russland in einer schweren politischen Krise. „Sie beanspruchen, die Welt regieren zu können. Wichtig für Europa ist jetzt, sich in diesem Krisenszenario zu positionieren“. Jedoch sei in Europa der realistische Blick auf die Welt verloren gegangen, es gebe zudem keine strategischen Kompetenzen mehr. „Die hat man in der Vergangenheit an Washington D.C. ausgelagert“, sagt Weigelin-Schwiedrzik, „wir können es nicht mehr“.