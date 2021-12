Tabuthema Gehalt: Sollte man endlich darüber sprechen?

Mitspielen in der Frage nach dem Warum dürfte auch die Unterdokumentation unserer Gehaltssysteme und die damit zusammenhängenden möglichen Altlasten vieler Unternehmen. Der Konsens, dass Menschen mit vergleichbarer Funktion und Ausbildung annähernd gleich viel verdienen müssten, trifft zwar grundsätzlich auf allgemeine Zustimmung, ob das in jedem Unternehmen auch so gelebt wird, ist fraglich.

"Braucht Transparenz des Prozesses"

Wie Gehaltssysteme in der Praxis gelebt werden, weiß Georg Jurceka, Director bei Deloitte Human Capital, wo er Unternehmen bei der Gestaltung und Einführung von Vergütungssystemen unterstützt. Auch er stellt in seiner täglichen Arbeit immer wieder Zurückhaltung in Sachen Gehaltstransparenz fest. Argumente, dass dies allein an Kultur und Generation liege, sieht er allerdings zu eng gegriffen. „Gerade in Österreich ist Gehaltstransparenz ein sehr vielschichtiges Thema.“ Bereiche wie der öffentliche Dienst oder auch international verankerte Unternehmen im agilen Umfeld hätten einen sehr offenen Zugang. „Deshalb glaube ich schon, dass es auch eine Sache der professionellen Sozialisierung ist.“