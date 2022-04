Suchen Sie nach einem neuen Job? Diese Unternehmen haben freie Stellen

Martin Wollmann, CHRO von Lidl Österreich

"Wir haben heuer das Ziel 100 Lehrlinge einzustellen"

KURIER: Warum suchen Sie jetzt Fachkräfte?

Martin Wollmann: Wir haben heuer das Ziel 100 Lehrlinge mit Ausbildungsstart September 2022 einzustellen. Generell bieten wir derzeit über 800 freie Stellen in ganz Österreich.

Wen suchen Sie?

Wir suchen Mitarbeiter im Verkauf, die sich in eine Führungsposition entwickeln möchten und für den Sommer suchen wir auch Ferialpraktikanten. Zudem brauchen wir auch Experten in Logistik, Einkauf und IT.



Das Unternehmen.

Lidl Österreich lebt eine „DU-Kultur“ und legt höchsten Wert auf Teamgeist und einen vertrauensvollen Umgang.

Weitere Informationen unter karriere.lidl.at