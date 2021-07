Studieren mit Gehalt

Nach der Matura steht man vor einer großen Entscheidung. Einerseits will man eigenes Geld verdienen, erste finanziell unabhängige Schritte machen. Gleichzeitig lockt auch das Studium, das breite Wissen, das man sich aneignet, die damit einhergehenden Jobmöglichkeiten – und natürlich das süße Studentenleben. Das Gute: Man muss sich nicht immer entscheiden. In manchen Bereichen – meist in der Technik, BWL, Gesundheit und in Sozialem – kooperieren die Hochschulen mit der Wirtschaft und bieten ein sogenanntes duales Studium an. Die akademische Ausbildung übernimmt eine Hochschule (man schließt mit Bachelor oder auch Master ab), parallel dazu sammelt man bei einem oder mehreren Unternehmen Praxis. Obendrauf gibt es auch noch Geld für die dort geleistete Arbeit. Hier eine Auswahl an dualen Studiengängen. Bewerbungen sind bei allen noch möglich.