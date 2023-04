Studie: Homeoffice bringt doch nicht nur Vorteile

Homeoffice ist in einigen Berufen das neue Status Quo. Es werde von Arbeitnehmern als Benefit erwartet und habe zahlreiche Vorteile: Keine langen Anreisezeiten, mehr Work-Life-Balance und mehr ProduktivitÀt. So hört und liest man es aktuell jedenfalls oft. Eine neue Studie der Federal Reserve Bank of New York, der University of Iowa und Harvard bietet jedoch neue Einblicke in das Homeoffice- (und Remote Work-) PhÀnomen. Und diese sind nicht unbedingt positiv.

“Power of proximity” oder ĂŒbersetzt „Macht der NĂ€he“ heißt die wirtschaftswissenschaftliche Studie von Natalia Emanuel, Emma Harrington und Amanda Pallais. Befragt wurden Ingenieure einer großen (ungenannten) Tech-Firma. Das erste Ergebnis spricht noch fĂŒr Homeoffice. Bei Senior-Ingenieuren konnte nĂ€mlich tatsĂ€chlich eine Steigerung der ProduktivitĂ€t verzeichnet werden.

Das Problem zeige sich aber erst in einem anderen Bereich:

Feedback

Denn Junior-Ingenieure geben in der Studie an, dass sie durch Remote Work weniger Feedback zu ihrer Arbeit erhalten. Auch Ingenieurinnen berichten von diesem Mangel an RĂŒckmeldungen.