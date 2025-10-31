Studie: Wenn Eltern Karrierewege verhindern

Eltern beeinflussen den Bildungsweg und damit auch die künftige Karriere ihrer Kinder. Und sie beeinflussen auch, ob ihre Töchter sich für einen sogenannten MINT-Beruf – Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – entscheiden. Die MINTality Stiftung untersuchte in der Studie „Wie denken Eltern MI(N)T? – Bildungs- und Berufsorientierung für Töchter aus der Perspektive von Eltern“ erstmals für ganz Österreich, wie Eltern sich die berufliche Zukunft ihrer Töchter vorstellen. Durchgeführt wurde die Studie von der Universität Bozen, der Universität Stavanger und der Wirtschaftsuniversität Wien. Befragt wurden mehr als 1.300 Eltern in Österreich.

Die Töchter-Studie „Mädchen und Frauen sind in MINT-Ausbildungen und -Berufen in Österreich weiterhin unterrepräsentiert. Unterschiede zwischen den Geschlechtern zeigen sich bereits bei den Ausbildungs- und Berufswünschen im Jugendalter. Eltern spielen dabei eine zentrale Rolle“, sagt Therese Niss, Gründerin und Vorständin der MINTality Stiftung. Und das zeigt auch die Studie eindeutig. Mit überraschenden Details: – Mehr als die Hälfte der Eltern (57 Prozent) sind derzeit aktiv in die Bildungs- und Berufsorientierung ihrer Tochter eingebunden und fühlen sich grundsätzlich in der Lage, sie zu unterstützen.

– Gleichzeitig sehen rund 40 Prozent fehlende MINT-Kompetenz oder mangelndes Wissen über MINT-Angebote als Herausforderung. – Die Studie verdeutlicht zudem geschlechtsspezifische „MINT-Stereotype“: 76 Prozent der Befragten halten Burschen als geeigneter für MINT als Mädchen. Eltern, bei denen diese Stereotype besonders ausgeprägt sind, investieren entsprechend signifikant weniger Geld in die MINT-Aktivitäten ihrer Tochter.