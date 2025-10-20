Neues wagen, Erfolg gestalten – Tickets jetzt sichern

Am Montag, 10. November 2025 lädt der KURIER zum Female Empowerment Event ins The Hoxton Hotel. Mut, Veränderung und Zukunftsdenken stehen im Mittelpunkt – unter dem Motto „Neues wagen, Erfolg gestalten!“ erleben Teilnehmerinnen, wie Frauen in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik neue Wege gehen und Chancen für Karriere, Standing und Aufstieg aktiv nutzen.

Keynote: Philipp Maderthaner – Unternehmer & Mentor, bekannt aus Podcasts und TV – über Mut, Veränderung und Zukunftsdenken.

Moderation: Sandra Baierl | KURIER

Presenting Partner: PALFINGER

Freuen Sie sich auf inspirierende Talks, Networking und Austausch bei Sekt & Häppchen im 70s Style – ein Abend voller Impulse für Ihren nächsten Schritt.