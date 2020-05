Studie: Der Wert der Arbeit

Siebenundzwanzig Euro und Neunzig Cent kostet eine Arbeitsstunde in Österreich im Durchschnitt – wir liegen damit im Mittelfeld Europas. Im Zeitraum 2000 bis 2010 stiegen die Arbeitskosten hierzulande um durchschnittlich 2,6 Prozent pro Jahr. Im vergangenen Jahr (2010) hingegen fiel der Anstieg deutlich geringer aus: Die Kosten in der Privatwirtschaft stiegen nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) in den EU-Ländern um 1,7 Prozent. Unter den Euro-Ländern gab es nur in den wirtschaftlich angeschlagenen Staaten Irland und Griechenland eine noch geringere Steigerung. In der Gruppe der Hochlohnländer nehme die Spreizung allerdings zu, heißt es in der Studie. Währung die Länder mit den höchsten Arbeitskosten – das sind Belgien, Dänemark, Schweden, Frankreich, Luxemburg und Niederlande – Anstiege zwischen 2,0 und 3,5 Prozent verzeichnet hätten, fiel der Zuwachs in der Privatwirtschaft in Finnland, Deutschland und Österreich mit 0,5 bis 1,0 Prozent nur gering aus.