Stefan, Student und Olympionike

Stefan Withalm wird heute 31 Jahre alt. Der Master-Student von Training und Sport an der FH Wiener Neustadt hat in zwei Semestern den Abschluss in der Tasche. Und er blickt auf zwei abgeschlossene Bachelorstudien, mehrere Europa- und Weltcuprennen und, seit Kurzem, auch auf eine Olympiateilnahme zurück. Olympiateilnahme? Ja. Während seine Studienkollegen das taten, was Studenten eben tun, raste Stefan Withalm vor einem Monat in Sotschi für Österreich im 4er-Bob über die Eisbahn.

Stefans Leben ist ein Leben zwischen Kommilitonen, Kraftkammer und Kufen. 100 Kilo bringt der ehemalige Footballspieler auf die Waage. Gewicht, das in pure Kraft aufgeht, wenn er am Eis steht. "Ich trainiere ein bis zwei Mal mal täglich. Oft vormittags, dann gehe ich in die Vorlesung, am Abend kommt dann die zweite Einheit", erzählt er. Das ist außerhalb der Saison. Während der Saison, im Winter, ist für die FH gar kein Platz. Um Europa- oder Weltcups fahren zu können, stellt sie Stefan für mehrere Wochen frei. Voraussetzung: Er holt jede Seminararbeit und Prüfung, die er verpasst hat, nach. "Das geht schon irgendwie", lacht er. Bis zum Sommer muss er das komplette Wintersemester aufarbeiten. Ist das nicht anstrengend, aufreibend? Zahlt sich das aus? "Natürlich" ist seine Antwort – auf beide Fragen.