Start-ups auf Geschäftsreise

Dass die österreichischen Unternehmer in Israel mit so viel Interesse von Investoren und Business Angels empfangen wurden, ist der Vorarbeit von Wirtschaftsdelegierten Schabhüttl zu verdanken. 35 Investoren fanden sich im kleinen Hörsaal des Academic College of Tel Aviv. Sie alle saßen gespannt im Publikum, als die Uhr bei jedem Gründer je fünf Minuten lief. Die Firmenpräsentationen waren so unterschiedlich wie die Gründer samt ihrer Ideen: Folien wurden an die Wand projiziert, Filme gezeigt, Zahlen präsentiert – und in hohem (englischen) Sprechtempo die wichtigsten Eckdaten vorgeführt.

Noga Kap bildete mit Gil Canaani und Gil Shai die kritische Jury, die jedes Unternehmen hinterfragten. Kap war vom hohen Niveau der österreichischen Gründer angetan, vom Engagement und der pointierten Präsentationen. "Die Start-ups sind schon auf einem fortgeschrittenen Niveau, können viel von sich zeigen", sagt sie.

Das Resümee der Österreicher sind "neue Kontakte" und "Absichtserklärungen". Das Start-up "Courseticket" steht "kurz vor dem Abschluss einer hohen 6-stelligen Finanzierung", ein israelischer Investor habe zudem Interesse an einem Einstieg bekundet. Vor allem aber brachte die Geschäftsreise den Blick in eine andere Welt. Das Rahmenprogramm führte die Delegation hinter die Kulissen der Gründerszene: zu Vorzeige-Start-ups, die ihre ersten Millionen schon verdient haben; zu Venture Capital Fonds, die "the next big thing" suchen und in die bunten Start-up-Büros der internationalen Konzerne.

Hinweis: Im Herbst 2015 gibt es die nächste Pitching-Reise der WKO.