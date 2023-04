Staatspreis Patent geht an TU Wien-Forscher

Der Staatspreis ist, so die Patentamt-Homepage "die höchste staatliche Auszeichnung für Erfindungen und Marke ". Mit dem Preis sollen besonders innovative Leistungen ins Scheinwerferlicht gerückt werden. Am 26. April 2023 wurden sie zum vierten Mal vergeben.

Für ein Verfahren zur Aufbereitung von Wasserstoff wurde ein Team um Michael Harasek vom Biofluidslab der Technischen Universität (TU) Wien Mittwoch in der Kategorie "Patent 2023" ausgezeichnet. Das steirische Tonstudio Wave Studios erhielt den Preis in der Kategorie "Marke 2023" und das Wiener Weltraumunternehmen Beyond Gravity Austria in der Spezialkategorie "Weltraum".

Insgesamt gab es mehr als 200 Einreichungen, teilte das Patentamt mit. Verliehen wurde der Preis von Bundesministerin Leonore Gewessler.