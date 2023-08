Spannende Bücher für den Spätsommer: Alles um die Arbeitswelt

Utopisch

Warum Arbeit so nicht funktioniert

„Work isn’t working (Arbeit funktioniert nicht)“, so startet Barbara Prainsack ihr Buch „Wofür wir arbeiten“. Denn „wer in der Schule brav lernt, eine solide Ausbildung macht und hart arbeitet, der ist am Ende auch gut abgesichert. So heißt es – aber so ist es leider nicht.“ Die Gewinne der Konzerne steigen, die Löhne bleiben jedoch fast unverändert. Um eine Antwort zu finden, lässt Prainsack kein Thema der Arbeitswelt unberührt.

Es geht um GenZ und ihre Forderungen, Care-Arbeit, den Fachkräftemangel, die Digitalisierung, den Wert der Arbeit, Nachhaltigkeit und bedingungsloses Grundeinkommen. Einiges klingt utopisch, deswegen bietet Prainsack im Kapitel „Gebrauchsanleitung für Utopien“ auch Lösungsansätze.



Barbara Prainsack: „Wofür wir arbeiten“ Brandstätter. 140 Seiten. 20 Euro