Sophie Passmann: Warum alle Frauen "Pick me girls" sind

Passmann schreibt aus Erfahrung, denn auch sie gibt zu, eines dieser Mädchen zu sein. Und dass sie deshalb nie zu der Frau wurde, die sie eigentlich hätte sein können. In Meetings, im Alltag und in ihrem Selbstwert-Gefühl, wo das Patriarchat und der Wunsch von Männern gesehen zu werden, ihre Wirkung zeigten.

So erinnert sie sich zurĂĽck an die ersten Jahre ihrer Karriere in der Ă–ffentlichkeit. Als sie weiter mit Journalisten befreundet blieb, obwohl diese schlecht ĂĽber sie geschrieben hatten. Als sie akzeptierte, dass ihr Partner Witze ĂĽber ihre ungewisse berufliche Zukunft machte. Und als sie so tat, als wĂĽrde sie das alles kaum tangieren.

Sie habe versucht, "besonders unbeeindruckt davon zu wirken", schreibt Passmann. Doch dieses Vortäuschen hinterließ einen Eindruck. In ihr und vermutlich allen Frauen, die einfach nur versuchen, zu genügen und zu gefallen. Ein Buch für Frauen und für Männer, für die Passmann sogar eine alternative Einleitung geschrieben hat.