So war das 38. CASH Handelsforum am Wolfgangsee

Vom Key Note zum Kabarett

Der renommierte Politikwissenschaftler Herfried Münkler hielt eine Key Note und übte darin starke Kritik an Europa. Dieses würde als Regelgeber und Regelbewirtschafter agieren, statt als politisch handlungsfähiger Akteur. Das würde Europa in die hinteren Reihen der Weltpolitik befördern



Über Antworten in Krisen sprach auch Chehab Wahby von EY-Parthenon, Fressnapf-Gründer Torsten Toeller erläuterte den Wandel als Unternehmen vom Versorger zum Umsorger. Die Chancen einer virtuellen Zukunft veranschaulichte Pia Schörner von der BMW Group, innovative Ideen standen auch bei der Start-Up-Challenge am Programm.

Nach einer humorvollen Einlage von Kabarettist Gernot Kulis holte APG-Vorstand Gerhard Christiner die Gedanken in die Welt einer versorgungssicheren Energiezukunft zurück, ehe er mit Christoph Andexlinger (SES Spar European Shopping Centers), Martina Dutzler (MPreis), Leonhard Schitter (Energie AG Oberösterreich) und Simon Steyrl (Brau Union) über resiliente Energiesysteme der Zukunft diskutierte.