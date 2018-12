Skandal-Chef: Wenn der Boss zum Problem wird

Nur 4,8 Quadratmeter misst die unbeheizte Einzelzelle im japanischen Fuchu Gefängnis, in der Renault-Manager Carlos Ghosn sitzt. Kaum war sein Privatjet am 29. November in Tokio gelandet, hatte ihn die Japanische Staatsanwaltschaft verhaften lassen. Sie wirft dem Ex-Nissan-Vorstandsboss vor, sich an Firmenkapital bereichert und gegen Börsenauflagen verstoßen zu haben.

Auch Meng Wanzhous Verhaftung passierte am Flughafen. Die Huawei-Finanzchefin war auf dem Weg nach Mexiko in Vancouver zwischengelandet, als am 1. Dezember die Handschellen klickten. Die kanadischen Behörden nahmen sie auf einen Haftbefehl der USA hin fest, die Meng Bankenbetrug und Verstoß gegen amerikanische Iran-Sanktionen vorwerfen. Inzwischen ist sie auf Kaution frei, doch die Festnahme hat neben diplomatische Beziehungen auch das Vertrauen der Huawei-Kunden schwer erschüttert.