Seiten für den Sommer: Buchtipps der Karriere-Redaktion

Karriere machen, und dabei sich selbst bleiben

Viele Konzerne sind mittlerweile ziemlich angestaubt. Das heißt, aber nicht, dass auch deren Mitarbeiter so werden müssen. Daniel Szabo weiß, wie man eine Corporate-Karriere hinlegt, ohne den Verstand zu verlieren. Jetzt gibt er sein Karriere-Modell an die Allgemeinheit weiter. In seinem neuen Buch erklärt er in kurzen, knappen Kapiteln, wie man seinen Weg plant, sich aus politischen Spielchen heraushält, richtige Entscheidungen trifft und sein Team zum Sieg führt.

Daniel Szabo: Corporate Rockstar. Campus Beats, 22,70 Euro