Schwarz, weiß, Mann, Frau? Wurst.

Bethlehem Alemu hatte keine Zeit für Ideologien. Sie arbeitete tags, studierte nachts und sah, dass es in ihrer Gemeinde ein Problem gab: keine Jobs. Das Problem machte sie zu ihrer Business-Idee. 2005 griff sie die äthiopische Tradition der Schuhherstellung aus Autoreifen auf und gründete ihr eigenes Unternehmen. Aber nicht irgendeines: soleRebels ist die erste Schuhfabrik mit einem Siegel der World Fair Trade Organisation; die Materialien Bio-Baumwolle, Jute, Koba-Fasern und Lkw-Reifen stammen ausschließlich aus der Region. Zehn Jahre später ist der Erfolg überwältigend, soleRebels setzt jährlich 3,5 Millionen Dollar um, agiert weltweit und Bethlehem Alemu ist mit Auszeichnungen überschüttet: Sie steht auf der Liste der 20 einflussreichsten Frauen der Welt, ihr Name findet sich neben Bill Gates oder Mark Zuckerberg auf der Liste der 1000 kreativsten Unternehmer, sie gewann 2010 den Eco-Bold-Green Award und 2012 am Weltwirtschaftsforum Davos den Social Entrepreneur Award – und das ist nur eine kleine Auswahl ihrer Würdigungen.

"Organisiert und direkt heraus", so würde sich die 34-Jährige als Managerin selbst beschreiben. Die Auszeichnungen bedeuten für sie "mehr Verantwortung, mehr Erwartungen." An sie und ihr Unternehmen. Das belastet sie nicht: "Schüchtern? Nein. Das war ich nie." Dass sie Risiken eingegangen und Fehler gemacht hat, kostet sie nur ein Wimpernzucken. "Ich würde alles wieder genau so machen", so die dreifache Mutter. Woher sie ihr Management-Wissen hat? "Ich bin eine Frau. Das ist eine Management-Fähigkeit an sich. We just do it" – borgt sie sich bei Nike auch den Wahlspruch.