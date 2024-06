An alle Pädagoginnen und Pädagogen: Herzlichen Dank!

Gestern war Kindergartenschluss im Osten – höchste Zeit, den Pädagoginnen und Pädagogen einen großen Text zu widmen. Zugegeben: das ist nur ein kleiner, aber er kommt von Herzen. Und ist ein uneingeschränktes Loblied an einen Berufsstand (Lehrer sind natürlich mit gemeint), ohne den die Eltern nicht könnten. Und an eine Stadt, die die Elementarbildung umfassend trägt und bezahlt.

Es beginnt damit, dass unsere Pädagogen so viel Freude in die Gruppe bringen, dass das Hinbringen des Kindes wie ein tägliches familiäres Zusammentreffen wird. „Wie geht es heute? Alles gut? Schön, dass du da bist.“ Das legt die Basis für einen guten Tag – für die Kleine, die den Kindergarten als Verlängerung des Zuhauses sieht; für die Eltern, die mit einem guten Gefühl in ihre Arbeit gehen können. Apropos Arbeit: Während wir Eltern in Ruhe unseren Jobs nachgehen können, geht im Kindergarten die Post ab: Gruppendynamik, Arbeitsblätter, ruhige Kinder, auffällige Kinder, Ausgleich, Förderung, Emotionen, Sprachenwirrwarr, Essen, Trinken, Klo – und wohl noch vieles mehr.

Ein großes DANKE also für ein schönes Jahr – das glücklicherweise am Montag nahtlos in den Sommer-Kindergarten (mit noch mehr Freude und noch mehr Pritscheln) übergeht. Dieser Ferienvorteil ist ein Ideal, das aber leider mit dem Schuleintritt verloren geht.