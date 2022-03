Schöner Mittagessen: Wir zeigen neue Konzepte für Betriebskantinen

Eines dieser Kantinenupgrades befindet sich im neuen Merkur Campus in Graz. Hier werden in der „Kantina“ und im „Kafé Arravané“ (arravane.at) nicht nur die Mitarbeiter des Versicherungsunternehmens, sondern auch andere Gäste kulinarisch verwöhnt. Statt aufgewärmter Massenverpflegung besticht die Kantina Arravané neben ihrem dualen Nutzungskonzept durch schlichte Gemütlichkeit, viel Holz von einer steirischen Tischlerei, Licht und frisches Grün. Von Montag bis Freitag werden hier täglich wechselnde Menüs (neue Fisch-, Fleisch- oder vegetarische Variante als Hauptgang) sowie ein zusätzlicher Hauptspeisensalat angeboten, um den Gästen gesunde, abwechslungsreiche Ernährung zu ermöglichen.

Regionale Produzenten

„Wir arbeiten eng mit regionalen Produzenten zusammen, um Frische zu garantieren und den ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten. Für alle Unverträglichkeiten oder Allergien können die Gerichte immer angepasst oder speziell vorbereitet werden“, sagt der Eigentümer Konstatin Filippou. Die Menüpreise bewegen sich zwischen 12 und 15 Euro, auf der Abendkarte zwischen 25 und 30 Euro. Merkur-Mitarbeiter erhalten vom Unternehmen eine Stützung zum Menüpreis. „Jedes Essen wird frisch und à la Minute gekocht und von Servicemitarbeitern am Tisch serviert – also richtiger Restaurantbetrieb anstelle eines Buffets“, so der Grazer Spitzenkoch mit griechischen Wurzeln.

Gesunde Snacks in der Pause

Zusätzlich bietet das Kafé Arravané in der Conrad-von-Hötzendorf Straße eine Vielzahl an köstlichen, gesunden Snacks. So kann man sich gleich morgens seinen Vitaminbooster in Form einer Acai-Bowl oder eines selbst zusammengemixten gepressten Saftes holen. Die Aufstriche für Weckerl sind selbst gemacht, und jeder Gast kann sich sein Gebäck auch individuell füllen lassen. Neben dem Mittagsservice besteht auch von Mittwoch bis Freitag abends die Möglichkeit, fernab der Arbeit mit Freunden und Familie ausgezeichnetes Essen und guten Wein zu genießen.