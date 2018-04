Schlaf besser

Eine einsame Insel im Indischen Ozean. Kein Straßenlärm, kein künstliches Licht. Sobald die Sonne untergeht, spendet ein kleines Lagerfeuer Licht und Wärme, bis man schließlich, müde vom hin und her blinzeln zwischen den Sternen am Himmel und dem Lagerfeuer, einschläft. Erst die warmen Sonnenstrahlen am nächsten Tag deuten dem Körper an: Augen langsam wieder öffnen.

So und nicht anders würde unser allernatürlichster Schlafrhythmus aussehen. Von äußeren Umwelteinflüssen völlig unberührt, im Einklang mit der Natur. Die Insel-Situation stammt aus dem Buch „Sleep“ von Schlaf-Coach Nick Littlehales und führt uns vor Augen, wie weit entfernt von unserem biorhythmischen Idealzustand wir eigentlich jede Nacht schlafen. Denn die wenigsten von uns legen sich auf einer einsamen Insel nieder. Viel eher fallen sie spätabends müde ins Bett, wachen in der Nacht öfter auf, werden vom Handy geweckt. Im Halbschlaf noch tapsen sie dann am Bildschirm herum, vielleicht läuft auch noch der Fernseher, bei dem man eingeschlafen ist.

So bringt Schlaf nichts. So geschieht nicht das, wofür er eigentlich gedacht ist: das Immunsystem wieder aufzuputzen, das Nervensystem und die Psyche zu verfestigen. Nicht ohne Grund zählt Schlafentzug zu den schlimmsten Foltermethoden für den Menschen und nicht ohne Grund „schläft man sich gesund.“ Trotzdem gehen wir immer schlampiger mit unserer effizientesten Erholungsquelle um. Zwei Beispiele: Wir schlafen heute um eine ganze Stunde weniger als noch vor 100 Jahren. Experten führen das vor allem auf den Job zurück – es wird länger gearbeitet, früher aufgestanden, auch schlaflose Nächte bedingt durch Schicht- und Nachtarbeit spielen hier mit. Auch das Phänomen Jetlag, mit dem viele zu kämpfen haben, gab es vor 100 Jahren nicht. Und: Wenig zu schlafen ist lässig. Ex-US-Präsident Barack Obama soll nur vier Stunden pro Nacht gebraucht haben. Das zerrte letztendlich wohl doch an ihm. Einmal gefragt, was er als erstes nach seiner Amtszeit machen werde, antwortete er: „Zwei Wochen lang durchschlafen.“ Schade nur für Obama, dass man verpassten Schlaf nie mehr nachholen kann.„Darf sich nicht ins Schlafen verbeißen“Pilot. Langstreckenpilot Moritz Sturm düst durch die Welt und die Zeitzonen – und rasch wieder zurück Vier Mal im Monat steigt Moritz Sturm in die Boeing und fliegt Hunderte Passagiere auf einen anderen Kontinent. Regelmäßig funken dem 30-Jährigen, dessen Organismus eigentlich nach Wiener Zeit tickt, unterschiedliche Zeitzonen dazwischen. Anstrengend? „Der Körper merkt es. Wenn es in der Destination noch hell ist, unterdrückt das die Müdigkeit.“ Manchmal liegt die Zeitverschiebung aber bei sieben Stunden. Dann helfen Sport, gesundes Essen und Ablenkung, etwa lesen: „Wenn man um drei in der Früh wach liegt gibt es nichts Schlimmeres, als sich ins Schlafen zu verbeißen.“ Manche seiner Kollegen machen auf Reisen in ihrer ursprünglichen Zeitzone weiter. „Sie leben in der Nacht und schlafen am Tag.“ Das funktioniere, wenn der Schlafort an den von zu Hause erinnert, „und man seinen Pyjama mitnimmt“, schmunzelt Sturm. Um sich in anderen Zeitzonen einzuleben, dafür bliebe ihm nicht genug Zeit: „Wir sind ein bis drei Tage am Zielort, dann fliegen wir schon wieder zurück.“ Manchmal wird es während seiner Arbeitszeit gar nicht hell. Wenn er von Asien Richtung Westen fliegt, verbringt er seinen kompletten Flug in der Finsternis.