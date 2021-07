Salzburg Summit: Die Festspiele der Wirtschaft

Hochkarätige Gästeschar

Tatsächlich liest sich die Gästeliste des heurigen Salzburg Summit wie das Who-is-who der Wirtschaftswelt. Andreas Bierwirth, CEO Magenta; Tim Höttges, CEO Deutsche Telekom; Josef Penninger, Genetiker University of British Columbia waren ebenso dabei wie Saori Dubourg, Vorstandsmitglied BASF; Astrid Skala-Kuhmann, Aufsichtsrätin Lenzing & Semperit AG; Hermann Hauser, Investor Amadeus Capital; Ralf Kleber, Country Manager Amazon Deutschland und Matthias Rebellius, Vorstandsmitglied Siemens AG. Sie alle fanden sich auf dem großen Podium im Salzburg Congress oder in den kleinen Seminarräumen zum Diskutieren. Oder einfach unter den ZuhörerInnen. Auch die Politik folgte der Einladung nach Salzburg, anwesend waren diesmal Bundeskanzler Sebastian Kurz, Europaministerin Karoline Edtstadler, Klima- und Umweltministerin Leonore Gewessler, Finanzminister Gernot Blümel, Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck und Landwirtschafts- und Tourismusministerin Elisabeth Köstinger.

Austausch in alle Richtungen

Das Konzept von Macherin Gabi Spiegelfeld ist einfach und kommt gut an: Sie mischt hochkarätige Vortragende und Gäste aus der Wirtschaft mit einem schönen Rahmenprogramm – Willkommensdinner im Hotel Sacher, Gala-Dinner in der Residenz, eine Jedermann-Aufführung, ein Besuch in der Galerie Ropac. „Wichtig ist uns, große Konzerne mit jungen Start-ups zu mischen, Alt und Jung zusammen zu bringen, und einen Austausch in alle Richtungen zu ermöglichen“, sagt Gabi Spiegelfeld. 200 Gäste nahmen diese Möglichkeit des Zusammentreffens im heurigen Jahr an, insgesamt 285 fanden am Rahmenprogramm gefallen, „und ich glaube, jeder konnte sich etwas mitnehmen“, so Spiegelfeld.