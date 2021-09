Sabbatical: Warum sich Menschen für eine Auszeit vom Job entscheiden

Statt 70 Stunden pro Woche nur mehr 25 oder 30

Statt über den Atlantik ging es für ihn in den Wald, „um die Blätter rauschen zu hören. Das war am Anfang absurd, ich habe die Stille und das Alleinsein nicht ausgehalten. Aber irgendwann ist der Knopf aufgegangen, wie eine Erleuchtung und ich habe erkannt, worum es mir in meinem Leben geht“, berichtet Pruckner.

Heute legt er regelmäßige Ich-Zeiten ein, arbeitet statt 70 Stunden in der Woche nur noch 25 oder 30, nimmt sich Zeit für sich selbst und ist, eigenen Angaben zu Folge, in der kürzeren Arbeitszeit effektiver und erfolgreicher als früher.

„Jeder sollte sich eine Auszeit nehmen, entweder viele kurze oder regelmäßige lange“, sagt Auszeitexperte Ebner. Also etwa, wie Pruckner, der sich mehrmals die Woche zurückzieht, oder wie Hable, die sich ein Jahr genommen hat, um sich in der Welt zu finden.

Nach den großen Etappen pausieren

Ebner weiß, wenn man älter wird, verändern sich die Erwartungen, die Lebenseinstellung und -umstände. Es wäre gut, wenn man nach den großen Etappen des Lebens pausiert und sich wieder selbst findet, erklärt Ebner. Also etwa nach der Schulzeit, nach dem Studium, in der Midlife-Crisis, vor der Pension.

„Ich würde mir wünschen, dass das alle machen. Man muss ja nicht ein ganzes Jahr pausieren. Das ist auch nicht für alle möglich“, so Ebner. Denn ein tatsächliches Sabbatical, also eine Freistellung vom Job mit der Sicherheit, dass man in diesen Job zurückkehren kann, ist selten.

In Österreich gibt es zwar für Angestellte im Öffentlichen Dienst diese Möglichkeit, in der Privatwirtschaft aber gibt es keine gesetzliche Grundlage dafür. „Echte Sabbaticals habe ich in der Privatwirtschaft selten erlebt, da braucht man schon einen sehr lieben Arbeitgeber“,so Ebener.

Viele trauen sich daher nicht, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben, etwa nach der Pause keinen Job mehr zu finden, und „man muss ja danach auch noch von etwas leben“. Auch die Journalistin hat bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber nach einem Sabbatical gefragt, wusste aber schon im Vorhinein, dass die Sterne dafür schlecht stehen.