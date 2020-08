Rückkehr ins Büro? Wenn der rechte Platz leer bleibt

„Rückkehr ist keine Option“

Sabine Bothe, Magenta-HR-Direktorin über Phasen und neue Modelle: „Wir befinden uns mittlerweile in der dritten Phase, der Comeback-Phase, die bis 31.8 dauert. Nach der Phase des Lockdowns und des absoluten Homeoffice waren wir in Team A und B geteilt. Seit 15.6 können Mitarbeiter wieder freiwillig ins Büro kommen. Aber das wird nur maximal von einem Drittel genutzt. Wenn die Zahlen weiter steigen, können wir sofort wieder in Phase Zwei, der Teamaufteilung, wechseln,“ sagt Bothe. Parallel arbeitet das Unternehmen in Workshops an einem neuen Modell der Office- und Homeoffice Aufteilung. „Eine Rückkehr zur Anwesenheit im Büro von Montag bis Freitag wird es nie wieder geben.“ Im Bild: Andreas Bierwirth, Magenta-CEO in den leeren Büros Mitte April