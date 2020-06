Lebenslauf

Das Gymnasium hat er in der siebten Klasse verlassen, eine Lehre zum Großhandelskaufmann absolviert. Erste Barerfahrung machte er im "Echo", dann ging es gleich weiter in die Loos Bar – zuerst als Abwäscher, später als Barchef, noch später als Beteiligter. Roberto Pavlovic- Hariwijadi (38) wagt nun, nach 15 Jahren, den Schritt ins eigene Unternehmen: Am Bauernmarkt 11 eröffnete er als Einzelunternehmer, aber mit viel Unterstützung von seiner Ehefrau, Ende Jänner eine American Bar. "Roberto" hat 40 Quadratmeter, drei Mitarbeiter und täglich geöffnet von 16 Uhr bis vier Uhr früh. Ruhetag? "Gibt’s nicht, weil eine Bar immer für dich da ist."