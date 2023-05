Robert Seethaler: Das Café ohne Namen

Das Viertel um den Karmelitermarkt war eines der ärmsten und schmutzigsten Wiens – zumindest in den 1960er-Jahren, als der Krieg sich noch an den verstaubten Fenstern abzeichnete. Hinter einem dieser Fenster beschließt der 31-jährige Robert Simon, ein Café zu eröffnen. Bislang hat er sich mit Gelegenheitsjobs finanziert, war zufrieden mit dem Leben und doch erfasst ihn der Aufbruch, der in dieser Zeit so prägend war.