Rektor Engl: Studienrichtungen einstellen

Am 3. Oktober tritt Heinz Engl, Professor für Mathematik, seinen neuen Posten als Rektor der Uni Wien an. Kein leichter Job. In einem Gespräch mit derstandard.at äußerte er sich am Donnerstag zu aktuellen Themen, wie verpflichtende Voranmeldung und Studienplatzfinanzierung. Auch droht er, wie schon in den Oberösterreichischen Nachrichten, damit, einzelne Studienrichtungen eunzustellen, sollte das Uni-Budget für die Jahre 2013 bis 2015 nicht deutlich erhöht werden.

Die aktuell laufende, verpflichtende Voranmeldung sieht Engl als wenig sinnvoll an. Die angepriesene bessere Planbarkeit sei einfach nicht gegeben. Die aktuellen 20.000 Anmeldung würden zu einem Teil aus Mehrfach-Anmeldungen bestehen, auch ließe sich nicht erkennen, ob angehende Studierende sich auch noch an anderen Universitäten eingeschrieben hätten. Eins ist für ihn jedoch klar: für alle Anmeldungen würden der Uni Wien klar die Kapazitäten fehlen, im Bereich der Infrastruktur genauso wie beim Personal.



Es müsse künftig genau berechnet werden, wie viel ein Platz in einer Studienrichtung koste. Derzeit würden die Unis insgesamt rund 900 Millionen Euro mehr benötigen, so Engl. Wie die Mittel aufgetrieben werden sollen, ob mit Steuern oder Studiengebühren, überlässt er der Politik.