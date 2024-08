Warum dieses bekannte Salzburger Milchprodukt jetzt aus Tasmanien kommt

Man will die Region Asien-Pazifik besser beliefern. Dort gibt es QimiQ zwar schon seit 15 Jahren, doch der Bedarf an Molkereiprodukten würde immer größer werden und aktuell sogar boomen – trotz weitverbreiteter Laktoseintoleranz, erklärt Michele Haindl dem KURIER, die die Marketingagenden des Familienunternehmens übernommen hat. In Hongkong nutzt man QimiQ liebend gerne für Sahnetorten, berichtet Haindl. Im südostasiatischen Raum kommt es in die Speisen der Hotelketten und wird im Airline-Catering und auf Kreuzfahrtschiffen verwendet. Doch das Ziel ist, näher an die asiatische Kundschaft zu kommen und den westlichen Lebensstandard in die Haushalte zu bringen. In Supermärkten ist man noch nicht gelistet. Doch zunächst geht es darum, über den Online-Handel in mehr Hotels, Restaurants, Bäckereien und Caterings zu gelangen. Der australische Bundesstaat soll genau die richtige Adresse sein, um das auch zu schaffen.

© Dutch Mill Tasmanian Dairy © Grafik

Tasmanische Kühe Tasmanien gilt aus Australiens „grünes Juwel“, mehr als ein Drittel der Insel steht unter Schutz, Gletscher, reißende Flüsse, Regenwald und Hügelländer mit satten Wiesen wechseln sich ab. Der Tasmanische Teufel ist neben Kängurus und Pinguinen wohl der Star der dortigen Tierwelt, doch der QimiQ-Gründerfamilie haben es ganz bodenständig die tasmanischen Kühe angetan, die im Vergleich zum Menschen dort klar in der Überzahl sind. „Die Kühe sind ganzjährig draußen. Das wirkt sich positiv auf die Qualität der Milch aus“, erklärt Michele Haindl. Doch auch das milde Klima würde der Milch sehr guttun.

© qimiq Die QimiQ-Gründerfamilie Rudolf und Nicola Haindl zusammen mit Tochter Michele Haindl und ihrem Patenonkel Hans Mandl

Tasmanisches Gütesiegel Was in Österreich das AMA-Gütesiegel ist, wäre für den asiatisch-pazifischen Raum der Stempel „Made in Australia“. Tasmanien steht für hohe Lebensmittelqualität, genießt bei asiatischen Konsumenten ein hohes Ansehen und Vertrauen, so Haindl. Außerdem ließe sich durch die Produktion südöstlich des australischen Festlands der ökologische Fußabdruck der Salzburger Firma verkleinern, da man die Transportwege nach Asien verkürzt.

Fakten QimiQ ist ein Familienunternehmen mit Sitz in Hof bei Salzburg. Das Unternehmen vertreibt eine patentierte Sahne-Basis im Groß- und Einzelhandel

5 Produktionsstandorte hat QimiQ: Österreich, Schweiz, Italien, Japan und Australien (Tasmanien)

Exportiert wird in 37 Länder

Aktuell durchläuft QimiQ einen E-Commerce-Testlauf in Großbritannien. Das Ziel des Unternehmens ist internationales Wachstum mit starkem Fokus auf den asiatischen Raum